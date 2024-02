Aperte le prevendite, ecco tutti i prezzi

Sulla scia del successo di Vercelli, via alle prevendite per la partita contro il Pineto di domenica 25 febbraio al Manuzzi, inizio ore 15 (in diretta su Sky in streaming su Now). I tagliandi sono acquistabili nei punti vendita Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena, o anche on line sul sito vivaticket.it.

I prezzi dei biglietti in prevendita: Tribuna Vip: € 51,00 (ridotto € 37,00; under 18 € 17,00; under 14 € 14,00) - Tribuna Numerata: € 42,00 (ridotto € 28,00; under 18 € 13,00; under 14 € 11,00) - Distinti superiori: € 22,00 (ridotto € 16,00; under 18 € 11,00; under 14 € 8,00) - Distinti inferiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; under 18 € 10,00; under 14 € 7,00) - Curva Mare: € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00) - Curva Ferrovia: (settore ospiti): € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00).