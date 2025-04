Apertura in piazza Albizzi. Libreria con laboratori

Una libreria che guarda oltre i libri ha aperto i battenti in Piazza Albizzi. Al piano terra del quattrocentesco palazzo di cui conserva, visibile attraverso una porzione di pavimento vetrato, un antichissimo pozzo romano, i libri si sono accasati seguendo il gusto ricercato del suo gestore: Enrico Chiudinelli, 34 anni, che lancia una sfida tra letture e iniziative culturali.

"Libreria Albizzi" ammannisce infatti il profumo della carta stampata ma anche quello della biblioteca dove sedersi, leggere, pensare, comunicare, imparare. "Sono cresciuto tra i libri - dice Chiudinelli - ma ho anche una formazione di gestore di attività culturali, appresa a Ca’ Foscari, e di operatore socio-culturale".

Ed ecco spiegato perché la nuova libreria, che si affaccia sulla più animata e iconica tra le piazzette cesenati, non vuole essere solo commercio di libri ma centro di laboratori creativi d’arte e di scrittura, per ragazzi e adulti. Allo scopo, gli ampi e sereni spazi allestiti da Chiudinelli e dalla madre Elena Candoli, pittrice dalle tinte latino americane, accolgono due salottini e un lungo tavolo che si trasforma per dare spazio a progetti e docenti.

"Voglio che la mia libreria - aggiunge Chiudinelli - offra quella dimensione calma e accogliente che possa stimolare la riflessione, lo scambio, il pensiero critico".

Le scelte editoriali vanno sotto quattro sezioni: "Ragione e sentimento" (saggistica, poesia, arte e cinema), "Labirinth" (epica contemporanea, fantasy, romanzi psicologici, gialli), "Tenebre" (horror, thriller e fantascienza post apocalittica), e "Narnia" (libri per l’infanzia e per i giovani, grafich novel). Resta la sfida economica di un’attività che affronta con grinta la concorrenza dell’on line. "Punterò con forza sulla parte culturale legata ai laboratori - anticipa Enrico Chiudinelli - ma anche alla sezione commerciale rivolta ai vinili, al cinema ai giochi di società. Settori che si contamino a vicenda".