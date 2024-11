Appuntamento con Gatozli al circolo Arci di Borella

Giovedì sera, alle 20.30, nel salone dello storico Circolo Arci Borella di Cesenatico, si terrà un appuntamento della rassegna organizzata in collaborazione con la cooperativa Casa del Popolo e il patrocinio del Comune Sul palco un nutrito gruppo di artisti proporranno "Gatozli - L’è mej a rìd, va là", lo spettacolo all’insegna della cultura romagnola e della valorizzazione del dialetto. Gatozli (solletico), è una rassegna curata dall’associazione "Te ad chi sit e fiol?" di Cesena in collaborazione con l’Istituto Friedrich Schurr di Ravenna e l’associazione almAmedeo di Cesenatico. I volontari hanno sentito la necessità di organizzare lo spettacolo proprio in questo particolare periodo che stiamo vivendo, proponendo una serata come sempre leggera e piacevole, senza venir meno a quello che sono i propositi delle tre associazioni, cioè divulgare il dialetto e la cultura tradizionale romagnola. Animerà la serata il gruppo assortito di amici over 40 "artisti per passione", formato da Francesco Lucchi, "e Fattour", Nadia Galli, Radames e Nivalda, che faranno un intervento su tradizioni e cultura di "San Martino"; Nadia Galli, Laura Giunchi, "Ciareda rumagnula", Daniele Casadei, Claudio Molinari e Gloria.

Ognuno, a modo suo, farà sì che questo momento trascorra davvero piacevolmente, attraverso racconti, zirundele, chiacchiere un po’ per ridere, un po’ per ricordare, ma anche un po’ per pensare. Come consuetudine, a coordinare e condurre questa allegra brigata, ci sarà Manuela Gori, organizzatrice e coordinatrice degli eventi in nome delle tre associazioni. L’ingresso è ad offerta libera e l’incasso sarà donato all’associazione "Qualcosa di grande per i piccoli", per contribuire alle loro attività a favore di bambini e famiglie in difficoltà. Le persone interessate possono telefonare al 348 6372222 e prenotare i posti direttamente a Tiziana.

Giacomo Mascellani