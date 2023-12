Apre il cantiere a palazzo Roverella, i lavori finiranno nel 2026

Cantiere in centro sotto Natale nella zona di piazza Aguselli. Lunedì prenderanno avvio i lavori riguardanti il progetto ’Abitare sociale Cesena. Riuso e rigenerazione del complesso monumentale Roverella’. L’avvio è stato preceduto da interventi di pulizia e sgombero dei locali interni (in parte ancora in corso) e dalle indagini archeologiche a cura della ditta Akanthos, eseguite in collaborazione con la Soprintendenza. L’intervento andrà avanti fino alla primavera del 2026: sarà un raggruppamento temporaneo di imprese del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Conscoop di Forlì e la società consortile cooperativa Ceir di Ravenna a realizzare lavori per un importo di 11.249.739,79 euro.

La consegna dei lavori è avvenuta il 29 novembre. "Verrà realizzato – spiega il sindaco Enzo lattuca – , un modello innovativo di abitare, in grado di promuovere l’inclusione sociale in città grazie alla sua natura aperta e pienamente integrata nel sistema urbano del centro storico. Ci saranno e di ambienti distinti in ciascuna corte, l’abolizione delle divisioni tra giardino e percorsi per migliorare l’accessibilità e l’utilizzo degli spazi, e l’impiego della vegetazione per distinguere gli ambienti e richiamare la storia del palazzo". Palazzo Roverella copre una superficie di 7.961 metri quadri. Il progetto è stato finanziato dal Pnrrr al primo posto in Emilia Romagna con 12 milioni di euro. Accoglierà ai piani terra attività pubbliche, ristorante e caffetteria da 70 posti. Ai piani superiori troveranno invece sede 22 residenze sociali di varia metratura e un co-housing composto da diversi spazi comuni e 7 alloggi, tutti ristrutturati e isolati termicamente.

A partire da lunedì , e per l’intera durata del cantiere riguardante la ristrutturazione e riqualificazione del Roverella, sarà in vigore un divieto di sosta permanente in due stalli adiacenti all’ingresso del palazzo in via Milani.