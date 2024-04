Arrestato 38enne per evasione dagli arresti domiciliari

Un 38enne è stato arrestato dalla Polizia locale per evasione. La scorsa settimana nell’area della stazione ferroviaria è stato notato un cittadino senegalese molto nervoso. Dai controlli in collaborazione con i Carabinieri è emerso che l’uomo era gravato da precedenti penali, è clandestino e su di lui pende un ordine di rintraccio, perchè non aveva mai raggiunto l’abitazione a Pescara dove doveva scontare gli arresti domiciliari. L’arresto per evasione è stato confermato dal giudice ed il 38enne accompagnato in carcere.