Arresto cardiaco. Si insegna come soccorrere Il Quartiere Oltresavio promuove un corso di BLSD per sabato 13 gennaio, con l'obiettivo di aumentare la probabilità di sopravvivenza di chi va in arresto cardiaco. 12 posti disponibili, 35€ comprensivi di IVA, attestato riconosciuto. Per informazioni ed iscrizioni: consiglio@quartiereoltresavio.it.