Arrigo Sacchi, un realista visionario

Al Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna oggi arriva Arrigo Sacchi. Alle 18 l’ex allenatore di Milan e della Nazionale, si racconterà nel suo ultimo libro "Il realista visionario" (Edizioni Cairo). La serata, moderatore Daniele Magnani, è promossa da Confcommercio Imprese per l’Italia-Comprensorio Cesenate, che durante l’incontro consegnerà ad Arrigo Sacchi il premio Lagotto D’Oro, assegnato al mister di Fusignano nell’ambito della "Truffle Week 2023". L’evento è organizzato in collaborazione con la sede Confcommercio di Bagno, che sarà presente all’iniziativa col presidente Giuseppe Crociani, presidente altresì del Consorzio Natura e Natura. Sarà l’occasione per conversare con il popolare allenatore, uomo di calcio e di sport, sulla cultura del lavoro, elemento base delle sue memorabili imprese calcistiche. Nell’ennesimo libro su Arrigo Sacchi, uscito questa volta dalla coinvolgente penna di Leonardo Patrignani, vi sono condensati gli ingredienti della grande squadra di calcio, che rispondono in stretta sintesi a "fiuto, visione, lavoro, ascolto".

