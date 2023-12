Arriva il viceministro Bignami. Lunedì sera al Ridotto col Comitato

Lunedì arriverà a Cesena il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami. Lo annuncia su Facebook il Comitato Alluvionati e Franati d Cesena e Valle del Savio. L’incontro si terrà alle 20.30 al Palazzo del Ridotto, sarà aperto dal presidente del comitato Marco Giangrandi e moderato dal giornalista Paolo Morelli, direttore responsabile della Voce Repubblicana.

Giangrandi, il viceministro Bignami non avrà un contraddittore, si rischia un comizio?

"No, assolutamente. Bignami ha dato la sua disponibilità a illustrare le misure di sostegno del Governo agli alluvionati e noi l’abbiamo colta al volo. Avremmo piacere che partecipasse anche il sindaco e presidente dell’Associazione dei Comuni della Valle del Savio e della Provincia di Forlì- Cesena Enzo Lattuca, l’avevamo indicato nella prima bozza della locandina, ma non ha risposto al nostro invito. Pensiamo che abbia altri impegni".

Come si svolgerà la serata?

"Dopo la mia introduzione il viceministro illustrerà in generale le misure decise dal Governo per i ristori alle famiglie e aziende danneggiate dall’alluvione, poi ci spiegherà le ultime novità in questo campo".

Sarà possibile fare domande al viceministro?

"Certo, sarà possibile farlo fin da ora scrivendo alla mail com.alluvionati.cesena@gmail.com. Chiediamo di anticipare le domande in modo da poter verificare i singoli casi che ci verranno sottoposti. C’è una miriade di varianti, praticamente ogni situazione è un caso a sé e il viceministro Bignami ha bisogno di documentarsi prima di rispondere".

Le sembra che il Governo stia facendo quello che ha promesso?

"Nelle prime settimane dopo l’alluvione le polemiche sono state roventi, soprattutto da parte di alcuni sindaci e del presidente della Regione Stefano Bonaccini, ma ora i soldi per i ristori e gli interventi sul territorio sono stati stanziati e stanno arrivando a destinazione. Il fatto che lunedì sera il viceministro sia con noi e il commissario Fogliuolo sia già stato più volte nei territori alluvionati della Romagna dimostra che la situazione è seguita con grande attenzione".

Ma ci sono molte formalità burocratiche...

"E’ ovvio, il generale Figliuolo non può mica sorvolare con un elicottero i terreni colpiti dall’alluvione e far piovere dal cielo pacchi di banconote! Per fare un paragone basti pensare che la procedura per il terremoto del 2012 nel Modenese (per la quale è responsabile il presidente della Regione Stefano Bonaccini) è ancora aperta".

re.ce.