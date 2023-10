Asfaltature nelle strade di Sala

Oggi partono i lavori di asfaltatura di alcune strade principali e marciapiedi nella frazione di Sala. Lavori in via Campone nel tratto compreso tra l’intersezione con la rotonda di via Stradone e quella con via Vetreto. Per mettere in sicurezza le maestranze e anche gli automobilisti, il traffico tra le 7.30 del mattino e le 17.30, sarà regolato a senso unico alternato, mediante un semaforo provvisorio o l’impiego di movieri. La Polizia locale ed il Comune invitano a prestare massima attenzione da parte di chi transita in questa strada.