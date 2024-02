Asilo nido, arrivano gli sconti per le famiglie

L’amministrazione comunale di Gambettola annuncia un’importante misura a sostegno delle famiglie. Con il sostegno finanziario regionale di 21.384 euro assegnato al Comune sarà adottato un sistema di abbattimento delle rette scolastiche per l’anno educativo 2023/2024, che verrà applicato a partire da gennaio 2024. Tale sistema prevede un incremento delle percentuali di sconto sulle rette mensili per recuperare la mancata applicazione della misura nel periodo settembre - dicembre 2023. Per usufruire di questo importante beneficio economico non sarà necessario presentare domande. L’abbattimento sarà applicato direttamente e mensilmente sulle rette e sarà concesso interamente anche in caso di assenze parziali durante il mese.

"Con questa importante iniziativa della Regione – spiega il sindaco Letizia Bisacchi - confermiamo il nostro comune impegno

a supporto delle giovani famiglie che usufruiscono del nido comunale. La realtà dell’asilo nido è la base della nostra comunità. Vogliamo dare ai nostri bimbi l’opportunità di crescere in un ambiente sano ed inclusivo e, nello stesso tempo, dare ai genitori la possibilità di continuare la loro attività lavorativa senza disparità di genere".