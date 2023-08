Aspettando il generale Inverno Strade, manutenzione straordinaria Asfaltature ai Mandrioli e sulla Sp9

In attesa dei fondi necessari a portare a termine gli imponenti interventi sulle strade dissestate dall’alluvione e dagli smottamenti, sul territorio provinciale partono altri lavori di manutenzione straordinaria in vista della ‘prova’ dell’inverno. Il piano delle opere varate dall’amministrazione provinciale riguarda quindi le strade non compromesse delle frane. Da questa settimana fino alla fine di settembre verranno realizzati lavori di manutenzione per 3.327.000 euro su 22 strade del comprensorio cesenate. Tutti gli interventi verranno realizzati senza interruzione del traffico, ma con l’istituzione di sensi unici alternati gestiti da impianti semaforici. I primi interventi in corso di realizzazione sono il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto della SP142 ‘Mandrioli’ compreso tra le progressive chilometriche 6+500-9+000 e il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto della SP9 ‘Cesena - Sogliano’ compreso tra le progressive chilometriche 15+000 -16+000, in località Bagnolo. A seguire, sempre sulla SP9, dal km 16+000 al km 17.000, si procederà al rifacimento della pavimentazione della discesa della ‘Ciocca’ e al risanamento di alcuni tratti della SP85 ‘Fondovalle Rubicone’.

"Con l’alluvione di maggio ormai è sotto gli occhi di tutti come sia cambiato il nostro territorio. – dichiara il presidente della Provincia Enzo Lattuca - l’intera rete stradale provinciale delle zone di bassa e media collina è stata duramente colpita con smottamenti e frane. Abbiamo lavorato ininterrottamente per ripristinare i collegamenti, con interventi temporanei di somma urgenza, anticipando risorse per oltre 4 milioni di euro. In questi giorni dovrebbero esserci corrisposte dalla struttura commissariale le risorse che abbiamo anticipato per gli interventi di somma urgenza e con i tecnici della Regione stiamo predisponendo l’elenco degli interventi ‘urgenti’ da far partire a breve sulle strade strategiche provinciali che ammontano a circa 10 milioni di euro. Per fare il punto giovedì 31 incontreremo il Commissario Figliuolo insieme al Presidente Bonaccini. Nel frattempo però non possiamo fermare le manutenzioni ‘ordinarie’ delle strade. Per questo investiamo più di 3 milioni di euro prima dell’inverno per migliorare la viabilità delle provinciali nel territorio cesenate".

"Con un costante confronto con i comuni, anche a seguito dell’alluvione che ha modificato profondamente le strade provinciali - commenta Luciana Garbuglia, sindaca di San Mauro Pascoli e consigliere provinciale con deleghe alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio cesenate - pur consapevoli del lavoro ‘epocale’ che ci attende per la ricostruzione insieme alla struttura commissariale, abbiamo messo in campo un piano di manutenzioni ‘ordinarie’ delle strade perché assolutamente necessario seguendo i criteri della pericolosità e dell’intensità del traffico. Le manutenzioni incidono sull’intero territorio dalla collina alla pianura".