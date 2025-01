Aspettando la Befana Un sacco di feste

La notte della Befana si avvicina. Non è un sogno e non è la realtà, ma è una fiaba per bambini che dura da centinaia di anni. Immancabile l’appuntamento domani 5 gennaio alle 14.30 in piazza Almerici a Cesena, con l’evento ‘Aspettando la Befana’, con il tradizionale concerto dei pasquaroli per salutare l’arrivo della Befana. Sempre in piazza Almerici, lunedì 6 gennaio alle 16, ci sarà lo spettacolo dei clown in strada ‘fai davvero il clown?’. Ma gli apputamenti non mancano in tutto il Cesenate.

Oggi pomeriggio, alle 16 alla biblioteca Ceccarelli di Gatteo, torna la tombola della Befana con ricchi premi per tutti i bambini e a seguire una dolce merenda per tutti. Domani, 5 gennaio, in piazza Ciceruacchio a Cesenatico, dalle ore 15.30 avrà inizio ‘Piano Sky’, una scenografia con una dama al pianoforte con la sua grande gonna illuminata e un repertorio musicale per intrattenere il pubblico. Lunedì 6 gennaio, sempre in piazza Ciceruacchio a Cesenatico, alle 14.30 andrà in scena la Pasquella sul Porto Canale, una rassegna di gruppi di Pasquaroli arricchita dallo spettacolo degli Sciucaren del gruppo Frustatori Cassani a cura dei Pasquaroli di Piòpa.

Lunedì 6 gennaio, al centro commerciale Montefiore, si festeggia l’Epifania con una giornata dedicata a divertimento e dolciumi. La Befana arriverà a cavallo della sua scopa con un sacco pieno di dolcetti, e perché no, qualche pezzetto di carbone per i più disobbedienti. A Sarsina, domani 5 gennaio alle 16 ci sarà il tradizionale presepe vivente a Castel D’Alfero e si chiude il 6 gennaio alle 17 con vin brulè e panettone in piazza Plauto per la ‘Super Tombola di Epifania’.

A Savignano sul Rubicone, domani 5 gennaio, tombola della Befana per grandi e piccini alle 16 nel salone del Tazio Nuvolari di Savignano, con spettacolo di magia e dolcetti per tutti. Chi lo desidera potrà travestirsi da Befana e verrà premiata la Befana più brutta (E’ gradita la prenotazione: 3495598175). A San Mauro Pascoli, oggi alle 16 nella biblioteca comunale ‘Tombola di nati per leggere’ per bambini e bambine dai 4 anni in su. Lunedì alle 15 a Villa Torlonia tombole della Befana con cartelle omaggio e piccoli doni per tutti i bambini.

A Montiano, nella sala don Alfredo Paganelli, la Pro loco organizza questa sera alle 20.30 la rassegna dei gruppi Pasquaroli, domani alle 21 arriva la Befana con regali per tutti i bambini. A Borghi domani alle 16 nella frazione di Tribola arrivano i Pasquaroli.