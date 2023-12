Astrofili ’Vega’, viaggio fino ai confini dell’universo

Anche quest’anno l’Associazione astrofili soglianesi ’Vega’ partecipa alla sagra del formaggio di Fossa con la sua mostra ’Astronomica e Astronautica’. Molte le novità esposte fra le quali una mostra di meteoriti degli associati, il più grande mockup dello Space Shuttle Challenger, per ora unico in Italia, progettato dall’astrofilo Emanuele Cambiotti e l’esposizione degli elaborati dei ragazzi delle scuole medie di Sogliano sulla missione Europa Clipper 2024 della Nasa. Molto apprezzato il Planetario che ha permesso di fare un viaggio interplanetario fino ai confini dell’universo.

Dice il presidente Roberto Turci: "L’associazione astrofili soglianesi Vega con Francesco Moser (omonimo del campione di ciclismo) organizza per questi ultimi due giorni della Sagra del Formaggio di Fossa la terza edizione di ’Pietre dal Cosmo’. Per l’occasione si potranno ammirare meteoriti fra i più interessanti e belli della collezione Moser. La mostra è allestita nella ex-scuola Pascoli in piazza Matteotti. Nella mostra sarà allestito anche un mercato nel quale sarà possibile acquistare i meteoriti. Alle 21.15 in teatro conferenza sui Meteoriti. Oggi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 apertura della mostra ’Pietre dal Cosmo’. Nella mostra anche un mercato per acquistare i meteoriti.

Ermanno Pasolini