Attestato di merito dal sindaco per la giovanissima Lia Serra

Lia Serra, classe 2011, mercatese, ginnasta della palestra Renato Serra di Cesena, nei giorni scorsi, al termine del consiglio comunale, è stata premiata pubblicamente dalla sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi con un attestato per i meriti sportivi conquistati nel 2024. Un anno da protagonista per Lia, che ha dimostrato grinta, dedizione e determinazione in ogni competizione. Ha conquistato il titolo di campionessa regionale dopo due prove impeccabili, guadagnandosi l’accesso alla finale nazionale.

Poi, nel prestigioso campionato nazionale categoria junior tenutosi l’8 dicembre a Fermo, si è confrontata con le migliori 36 ginnaste d’Italia, classificandosi al 20° posto con un punteggio di 10,400. Un risultato che testimonia il suo talento in una disciplina complessa come la ginnastica artistica.

La sindaca Monica Rossi ha sottolineato il valore dello sport come strumento formativo per i giovani: "Lo sport rappresenta una scuola di vita straordinaria, capace di insegnare il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e l’importanza dell’impegno costante. Lia è un esempio per tutta la nostra comunità e un modello per i suoi coetanei".

Questo riconoscimento non celebra solo un risultato sportivo, ma anche il messaggio positivo che Lia porta con sé: con passione, dedizione e il supporto giusto, si possono raggiungere grandi traguardi.

Edoardo Turci