Atti di bullismo in classe. Ammonito un 13enne

Un ragazzino non ancora 14enne ammonito per un gravissimo episodio di bullismo in classe in uno istituto scolastico della Valle del Rubicone che è sotto la giurisdizione dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Il 14 maggio scorso il questore di Forlì-Cesena ha emesso il suo primo ammonimento per atti persecutori riconducibili ad atti di bullismo, perpetrati da un giovane 13enne di una scuola secondaria di primo grado, messi in atto in continuazione nei confronti di un suo coetaneo. Uno dei primissimi ammonimenti emessi sul territorio in Italia. La misura è scaturita dalla richiesta avanzata dai genitori del minorenne che, dopo avere appreso delle continue vessazioni cui era sottoposto quotidianamente il loro figlio da parte di un suo compagno di scuola, entrambi italiani, consistenti in ingiurie, derisioni, percosse e danneggiamenti di alcuni beni, hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri locali per denunciare il fatto e quanto stava accadendo da un po’ di tempo. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari, hanno fatto emergere chiaramente la situazione di continuo disagio alla quale era sottoposto quel ragazzo a scuola da parte del suo compagno di classe. Ma c’è anche un altro fatto altrettanto grave. I carabinieri della Compagnia di Cesenatico, dopo minuziose indagini e accertamenti hanno scoperto fra l’altro che in più occasioni il ragazzino aveva avuto comportamenti inadeguati e anche poco rispettosi nei confronti degli altri compagni di classe e dei docenti. Il provvedimento è stato notificato al minore. Ai genitori è stata applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria in quanto tenuti a vigilare sul comportamento dei propri figli, E’ uno dei primissimi provvedimenti adottati a livello nazionale a carico di un ragazzo infra-quattordicenne. Dal Comando Provinciale di Forlì-Cesena e dalla Questura fanno sapere che sarà sempre profuso il massimo impegno da parte dei propri operatori di polizia, per dare sostegno a tutte le famiglie costrette, loro malgrado, a vivere situazioni di "bullismo". L’importante è che in casi come questi o altri si rivolgano subito alle stazioni dei carabinieri al fine di essere tutelati e per il bene dei loro figli in una fascia di età molto delicata.