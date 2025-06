Atti persecutori. Viola il divieto di avvicinamento

Due arresti e tre denunce per diversi reati, tra i quali il tentativo di incendio di un’abitazione in seguito a una lite e la violazione del divieto di avvicinarsi a una donna che aveva minacciato in precedenza. E’ il bilancio dell’attività dei carabinieri della Compagnia di Cesena, del Nucleo Radiomobile e delle stazioni di Cesena, San Carlo e San Piero in Bagno, che nei giorni scorsi hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. Due le persone arrestate: una donna per evasione dagli arresti domiciliari e che è stata anche segnalata alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntrice di sostanze stupefacenti, poiché trovata in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale, che è stata sequestrata. Arrestato un uomo per reati di atti persecutori, che aveva più volte violato la misura del divieto di avvicinamento e conseguentemente era stato colpito da ordinanza di aggravamento della misura cautelare con applicazione degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari presso l’abitazione di un suo familiare residente in altra regione, con il divieto di dimora nel comune di Cesena. Tre i denunciati alla Procura della Repubblica di Forlì. Un uomo per "tentato furto", poiché sorpreso all’interno di una abitazione, per portare a termine un furto che è fallito grazie al pronto intervento di un vicino e dei carabinieri sopraggiunti; una donna denunciata per danneggiamento da incendio per avere, al culmine di una lite con un familiare, appiccato il fuoco all’appartamento danneggiandolo; un giovane denunciato per violazione di domicilio poiché, ubriaco e avere fatto uso di droghe, ha scavalcato la recinzione di un giardino si è messo a dormire. Nel corso del controllo si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri intervenuti.

e. p.