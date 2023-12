Al Dipartimento di Psicologia ‘Renzo Canestrari’ dell’Università di Bologna a Cesena è stata intitolata un’aula alla memoria della professoressa Francesca Frassinetti, docente del medesimo Dipartimento,morta il 6 febbraio in un tragico incidente stradale. All’evento, a cui hanno partecipato fra gli altri il presidente del Campus di Cesena Massimo Cicognani, la direttrice del Dipartimento Elvira Cicognani (nella foto), è stata ricordata con commozione la docente scomparsa, di cui sono state sottolineate le qualità, la passione nell’insegnamento e le competenze professionali, tanto da aver assunto un ruolo di riferimento nella ricerca sulle neuroscienze anche a livello internazionale tramite collaborazioni con diversi Atenei (Londra, Lione, Gerusalemme e Vienna).

Toccanti le testimonianze di alcuni colleghi e studenti, che hanno ricordato le sue doti relazionali e la sua capacità di rendere affascinante una materia complessa come quella che insegnava, unite ad una straordinaria energia che l’ha resa una professoressa “speciale”. All’evento era presente anche Matteo Maggi, ventenne figlio della docente scomparsa. L’aula intitolata a Francesca Frassinetti, con la targa scoperta da Massimo Cicognani e Elvira Cicognani, è una di quelle dove la professoressa teneva le sue lezioni. Nel corso dell’evento si è svolta anche la premiazione delle studentesse laureate che si sono aggiudicate il Premio Francesca Frassinetti, indetto e finanziato da Ser.In.Ar.: si tratta di Giulia Franco, Giulia Costantini e Alice Marra, alle quali è stato consegnato il riconoscimento dal prof. Alessio Avenanti, responsabile unità organizzativa di Cesena del Dipartimento di Psicologia. Nell’occasione si è effettuato anche l’atto conclusivo del Premio in memoria di Maria Luisa Pombeni, scomparsa nel 2008, che fu docente e successivamente preside della facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna (sede di Cesena): in queste caso le premiate sono state Paola Valenza e Giulia Cesaretti.