"Auto e biciclette contromano: pericolo in via fra’ Michelino"

Segnalo situazione di disagio e pericolo che si sta verificando in centro storico, ed in particolare nel tratto che collega via fra’ Michelino con vicolo Cesuola e via Cesare Battisti/Carbonari, di fronte al ristorante Brodino. I residenti di vicolo Cesuola per accedere devono effettuare una svolta ad U per passare attraverso l’arco a fianco di Brodino, ma con le dimensioni delle automobili moderne questa è diventata quasi impossibile, per cui molti residenti accedono percorrendo contromano il tratto da via Battisti/Carbonari all’arco di vicolo Cesuola, esponendosi ed esponendo a gravi rischi. Anche moltissimi ciclisti percorrono contro mano questo tratto di strada, ed oltretutto a gran velocità essendo in discesa. Questo comportamento mette a grave rischio di incidenti, in quanto la curva è completamente cieca e non permette a chi viene alla mano di vedere i ciclisti in arrivo. Inoltre spesso e volentieri i ciclisti contromano e a velocità sostenuta sono minori. L’ amministrazione comunale è stata più volte informata della situazione ma non ha mai preso nessun provvedimento. Dobbiamo attendere si verifichi un incidente grave per poi correre ai ripari? L’intervento più semplice sarebbe quello di invertire il senso di marcia come era già una ventina di anni fa.

Matteo R.