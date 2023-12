Avis e Rotaract, la solidarietà è tutta un quiz

È stato un successo la ‘notte dei quiz’ organizzata da Avis Cesena e Rotaract Cesena . L’appuntamento ha registrato il tutto esaurito, con oltre 150 partecipanti. Varie le manche di gioco, imperniate su diverse materie, dalla cultura generale allo, sport, al cinema. Ma soprattutto, la serata è stata l’occasione per parlare in modo ‘leggero’, ma con serietà, della cultura della donazione e di solidarietà. Solidali anche molti dei premi: fra i riconoscimenti distribuiti c’erano anche Panettoni dello Ior, Stelle di Natale dell’Ail e cioccolatini dell’Airc. Altri premi sono arrivati dalla generosità di aziende come Tulips, GustodiVino e Boulevard.

"È stata davvero una bellissima serata di condivisione e divertimento – commenta Gualtiero Giunchi, presidente di Avis Cesena -, che ci ha offerto l’opportunità di parlare dei temi che ci stanno più a cuore: l’impegno quotidiano per la donazione del sangue, la necessità di trovare nuovi donatori, il valore del mettersi a disposizione degli altri. Un grande ringraziamento a tutti i partecipanti, a Rotaract Cesena che è stato partner fondamentale nell’organizzazione, ad America Graffiti che ci ha ospitato, a Il Cervellone e tutti quelli che hanno contribuito al montepremi. E chissà che non torniamo a vederci presto con un’altra edizione di Quiz Night".