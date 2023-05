Avviato il censimento delle case e aziende alluvionate

Il comune di Cesena ha avviato ieri il censimento delle abitazioni e delle imprese colpite dall’alluvione per poter ricevere i danni. Con la collaborazione della Protezione Civile, sono state identificate le principali zone danneggiate dalla alluvione che ha colpito Cesena, con le mappe visibili nel sito del Comune. Chi vive in queste zone (ma anche se risiede in altri punti della città non ricompresi nelle mappe, ma ugualmente colpiti dall’alluvione) è invitato a rispondere ad alcune domande sotto forma di questionario utili per organizzare i servizi comunali da attivare e quelli collegati ai provvedimenti governativi e regionali in materia di ristori, risarcimenti e indennizzi che si attende verranno emanati nei prossimi giorni. Il questionario va compilato una sola volta per ogni famiglia coinvolta nell’emergenza e i cittadini sono pregati di evitare doppi invii da parte di più familiari e conviventi. In caso di dubbi o problemi con la compilazione, è possibile rivolgersi al numero di telefono 0547-603555 o i recarsi senza prenotazione allo Sportello Facile.