’Azzurro come il pesce’ punta sulla vongola

Inaugura oggi l’edizione 2024 di ’Azzurro come il Pesce’, la manifestazione gastronomica dedicata alle specie ittiche pescate in Adriatico, che per cinque giorni rende Cesenatico la capitale della gastronomia marinara. Lungo il porto canale e nelle principali piazze del borgo, sono allestiti gli stand dove si potranno assaporare i piatti della tradizione e ricette innovative. Quest’anno la kermesse è dedicata alla vongola, un prodotto tipico del nostro mare.

Barbara Pesaresi, direttore di Confesercenti, e Roberto Fantini, direttore di Confcommercio Cesenatico, danno alla kermesse un significato particolare: "Azzurro come il Pesce mantiene l’impronta culturale, per far comprendere ai visitatori le qualità del pesce povero e il prodotto dell’Adriatico. Cesenatico nasce come borgo marinaro e noi vogliamo darne una narrazione in chiave attuale. Per le associazioni di categoria si tratta dell’evento che apre la stagione estiva ed in questo modo creiamo opportunità per la città, per gli operatori e per i ristoratori ai quali teniamo in maniera particolare". In viale Anita Garibaldi ci sono proprio gli stand dei ristoratori di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio; la motonave New Ghibli ormeggiata lungo il porto canale accoglierà invece a bordo gli ospiti con gustosi piatti serviti in un grande ristorante galleggiante, mentre in piazza delle Erbe c’è il consorzio Cogemo dei pescatori di vongole. Sull’asta di Ponente del porto canale, si trova lo stand gastronomico ’Dedicato al mare’ dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, mentre in viale Leonardo da Vinci si potranno assaggiare i piatti dell’associazione ’Pescatori a casa vostra’. Nel cortile del Museo della Marineria è allestito lo stand degli Amici della Ccils. Non mancherà l’animazione e il divertimento per i più piccoli. Le aree dedicate all’intrattenimento saranno allestite in via Fiorentini, via Leonardo da Vinci e Corso Garibaldi, con giochi d’ingegno e abilità per bambini. Gli eventi culturali saranno proposti in tutti i punti del centro, coinvolgendo anche docenti universitari, studiosi, esperti e personaggi attraverso i quali raccontare il legame fra territorio, mare e pesce azzurro. Questa sera, alle 19.30, a Ponente, l’associazione Tra il Cielo e il Mare propone un appuntamento meritevole, per un incontro culinario dedicato a sostenere l’attività della neonata associazione ’Giovanni Bissoni’, a favore del Servizio sanitario nazionale pubblico. Con 30 euro sarà possibile gustare una cena a base di pesce fresco e contemporaneamente fare una buona azione, nel nome dell’ex sindaco di Cesenatico ed ex assessore regionale alla sanità. Gli stand saranno aperti da questa sera sino a domenica 28 aprile. Giacomo Mascellani