Bagnarola, fino a domenica la festa della parrocchia

Bagnarola è in festa. In questi giorni entra nel vivo la festa della parrocchia che propone tante iniziative per i residenti della frazione sino a domenica 15. Il tema scelto dal parroco don Giovanni Barduzzi è ’Alla riscoperta della bellezza della cristiana’. Ieri è intervenuto il professor Claudio Riva che ha parlato della bellezza storica del quartiere, raccontandone l’origine e gli sviluppi nei secoli. Questa sera alle 20.45 il relatore sarà don Gian Piero Casadei, parroco di San Giacomo, sul tema ’La gioia nasce camminando insieme’, in preparazione alla visita del vescovo Douglas Regattieri e all’arrivo del nuovo parroco dell’Unità Pastorale Entroterra Mare.

Gli appuntamenti ricreativi del weekend si apriranno venerdì con la serata ’Bagnaburger’, per ragazzi e ragazze dalle scuole medie ai 30 anni, con una cena a base di hamburger e una serata a ritmo di musica (per la cena è obbligatoria la prenotazione al 347-5413269). Si proseguirà sabato con la paella, quando dalle 18.30 sarà aperto l’asporto solo su prenotazione (339-7825062, 338-4150669 e 338-9706506); sabato, alle 19.30 apriranno gli stand gastronomici con piatti della tradizione romagnola, per poi lasciare spazio ai ’Caiman’ in concerto. Domenica alle 15 pomeriggio dedicato a bambini e famiglie, l’orchestra Gramellini si esibirà dal vivo; gli stand gastronomici apriranno alle 18.30 e ci sarà l’estrazione della lotteria.

g.m.