Bancarelle e food truck. Arriva la fiera di primavera

Una giornata festiva tutta dedicata allo shopping all’aperto nelle vie del centro storico.

Domenica torna in città la fiera di primavera, uno degli appuntamenti della tradizione particolarmente attesi dai cesenati. Nello stesso fine settimana in cui piazza della Libertà ospiterà lo “Streeat Food Truck Festival”, primo Festival itinerante in Italia dedicato al Cibo di qualità su ruote, in piazza del Popolo, viale Mazzoni e via Pio Battistini, saranno presenti oltre 140 commercianti ambulanti che dalle ore 8 alle 20– proporranno oggettistica, arredi per la casa, abbigliamento, giochi per bambini, calzature, e tanto altro.

"Con l’arrivo delle belle giornate – commenta l’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini – è ancora più piacevole passeggiare per la nostra città fruendo delle tante iniziative proposte. Questa domenica il centro storico sarà particolarmente vivace grazie all’incontro di diverse iniziative che rispondono a tutti i gusti, come la Fiera di primavera, a cui teniamo particolarmente anche in considerazione della sua longevità garantita dalla presenza dei commercianti ambulanti e dalla collaborazione con le associazioni di categoria di settore, le ‘domeniche di primavera’ proposte dai Percorsi del Savio, il festival dedicato al Cibo di Qualità su ruote, le mostre allestite nelle gallerie d’arte comunali, e tanti altri eventi che intrattengono, divertono e animano il nostro centro creando importanti occasioni anche per le attività".

La fiera di Primavera, che si svolge annualmente nella domenica delle Palme fa parte del calendario delle fiere e dei mercati approvato dalla Giunta e condiviso con le associazioni di categoria Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti.

I mercati festivi ordinari si terranno giovedì 25 aprile e giovedì 15 agosto, entrambi a Borello. Il mercato straordinario invece è in programma per il 6 ottobre. Confermati inoltre gli eventi fieristici proposti per l’intera giornata, dalle 8 alle 20.

Cesena in Fiera da venerdì 21 a lunedì 24 giugno in occasione della festa di San Giovanni, Sagra del Monte giovedì 15 agosto nel piazzale della Basilica del Monte, Fiera d’autunno domenica 20 ottobre da piazza del Popolo a via Pio Battistini, Fiera di Natale l’8, 15 e 22 dicembre e la Fiera del Saldo, che per tradizione aprirà il nuovo anno (5 gennaio 2025) con grandi occasioni in centro storico. Sul sito del Comune di Cesena è reperibile la programmazione integrale del 2024.