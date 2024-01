La Guardia di finanza nel 2023, ha sequestrato 826 banconote false per un valore di 33.000 euro nella nostra provincia. E ha evidenziato un aumento del fenomeno che, comunque, si precisa, non si discosta da quello di altre province. Tra le banconote false sequestrate quelle con taglio da 50 euro sono le più ‘scambiate’. I Comuni maggiormente interessati al fenomeno sono Forlì e di Cesena, seguiti da Cesenatico e di Savignano sul Rubicone e le banconote sono in particolare state spese nei centri commerciali e gli esercizi della grande distribuzione, nei supermercati e gli autogrill. Ma anche versate nelle casse continue delle banche.

Le Fiamme gialle ora sono impegnate a individuare i centri di produzione e di distribuzione delle banconote contraffatte.