Barzasi, bronzo nella Coppa del Mondo in Qatar. E ora Casali va agli Europei

Chiara Barzasi, talento in forza alla ‘Renato Serra’ di Cesena, appena al suo primo anno da atleta senior, è già entrata nella storia della ginnastica artistica italiana mettendosi al collo il bronzo nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2024, che precede i Giochi Olimpici di Parigi.

Barzasi è salita sul podio della trave, bissando il punteggio di 12.900 ottenuto in qualifica e posizionandosi alle spalle soltanto di Anna Lashchevska (vincitrice con 13.533 punti) e della stella algerina Kaylia Nemour (13.400), entrambe con dichiarate ambizioni a cinque cerchi. Per al giovanissima campionessa (classe 2007) allenata a Cesena da Massimo Gallina e Marina Meldoli, si tratta della prima medaglia conquistata in Coppa del Mondo. Barzasi è stata protagonista anche al corpo libero, chiudendo la finale al sesto posto con 12.600 punti, migliorando così di due posizioni rispetto all’ottava piazza conquistata in qualifica.

Ma non è tutto. In queste ore infatti Lorenzo Casali, atleta del Gymanstic Romagna Team, si sta preparando a gareggiare ai Campionati Europei che si terranno a Rimini a partire da domani, quando sono in programma le qualifiche, dalle quali usciranno le otto compagini che domenica andranno a caccia del titolo.

La squadra italiana, campione in carica, dovrà difendere il titolo prima di tutto dalle velleità del Regno Unito. Casali parteciperà da generalista, cimentandosi su tutti e sei gli attrezzi.

Luca Ravaglia