Basket 2005 ora spera. Successo interno su Forlì

Importante vittoria della Cesena Basket 2005, che sabato sera sul campo amico del PalaIppo ha battuto l’Aics Forlì 81-56 (16-14, 37-29, 64-48) grazie a un’ottima gara di tutta la squadra, che ha rimescolato le carte in relazione alla parte finale del torneo di Divisione Regionale 1, rilanciando le ambizioni del gruppo di coach Marco Vandelli, fin qui costretto a pagare a carissimo prezzo una lunga serie di infortuni che ha impedito al club cesenate di raccogliere sul parquet quello che probabilmente avrebbe meritato.

Nulla però è ancora perduto, visto che alla luce dei risultati dell’ultimo fine settimana, la corsa alle piazze comprese tra il quinto e il nono posto è tornata apertissima. Una tra Tiberius Rimini, Verucchio, Riccione, Aics e Cesena riuscirà infatti a qualificarsi alla seconda fase che prevede la salvezza acquisita e l’ingresso in un girone che mette in palio i playoff. Tutte le altre accederanno invece al tabellone nel quale si lotterà per guadagnarsi la salvezza diretta o il passaggio dai playout.

Di sicuro bisognerà aspettare il termine delle partite in programma nell’ultima giornata (in programma il 15 febbraio) con probabili classifiche avulse e differenze canestri che si annunciano determinanti. In quest’ottica va a inserirsi anche il risultato del derby appena finito in archivio, perché se Cesena aveva tutte le carte in regola per strappare il referto rosa, era molto meno prevedibile pensare a un recupero della differenza canestri, visto il pesante 71-56 incassato all’andata a Forlì. Invece alla sirena finale la rimonta di Cesena ha restituito a Forlì esattamente il + 25 subito all’andata.

La partita. Si arriva in equilibrio fino alla prima parte del terzo quarto (40-40) con una buona tenuta dei lunghi cesenati che non soffrono più di tanto i centimetri e il peso dei forlivesi, dopo di che inizia il monologo dei padroni di casa irrefrenabili con Montaguti che accende i fuochi artificio (5 triple in poco meno di 15 minuti) imitato da Rossi, Poggi e Oscar Pezzi.

Il tabellino: Montalti 2, Rossi 18, Montaguti 25, Pezzi Oscar 15, Ricci, Nocerino 8, Bonfim, Gabellini, Santoro, Sangiorgi, Poggi 8, Pezzi Ivan 5. All. Vandelli