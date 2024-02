Basket 2005, un’altra sconfitta. Riccione mette il turbo e trionfa

Prosegue il momento negativo della Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 venerdì sera ha incamerato la quinta sconfitta consecutiva, questa volta maturata a Riccione. La gara si è conclusa 89-79, ma l’esito del match è rimasto sul filo di lana fino alle ultimissime battute dell’incontro, quando a sparigliare le carte sono stati tre canestri dalla lunga distanza dei padroni di casa, che hanno così messo definitivamente la freccia, rendendosi irraggiungibili dai cesenati, che pure erano stati in controllo per diverso tempo.

Il rammarico è enfatizzato dal fatto che la squadra di coach Marco Vandelli aveva dato l’impressione di essere in grado portarsi a casa i due punti, come era successo anche lo scorso fine settimana a Bertinoro, restando poi a mani vuote al suono dell’ultima sirena. I biancazzurri, pure al completo, hanno pagato la maggiore fisicità degli avversari, che hanno trovato la via del canestro con troppa facilità. Mentre i punti in classifica restano 20, l’aria pura dei piani alti conquistati grazie alle precedenti nove vittorie consecutive, sta cominciando a contaminarsi con lo smog della trafficata fascia intermedia.

Da qui al prossimo futuro il calendario non sarà amico, con sfide a squadre di grosso calibro in arrivo. L’inversione di tendenza deve comunque arrivare in fretta, per non rischiare di complicarsi la vita a fine stagione.

l.r.