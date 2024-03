Bcc Romagnolo e gli studenti. Sostegno a diplomati e laureati

Si è svolta a Spazio Marte la cerimonia di consegna delle borse di studio ai ragazzi, soci e figli dei soci di Bcc Romagnolo,diplomati o laureati con il massimo dei voti nel 2023. Dopo una breve presentazione dell’attività svolta dalla Banca con riferimento alle iniziative dedicate ai giovani come ad esempio il nuovo prestito agevolato per chi vuole intraprendere un percorso di studi in Italia o all’estero, rimborsabile fino a 15 anni), sono state consegnate le borse di studio dal presidente Roberto Romagnoli, dal direttore generale Daniele Bagni e dal vice direttore Roberto Cuppone.

"Sono state consegnate 52 borse di studio per 20 diplomi, 15 lauree triennali e 17 – afferma il presidente Romagnoli - numero rilevante rispetto agli anni precedenti, sintomo del forte impegno delle nuove generazioni per lo studio, per acquisire livelli elevati di professionalità e specializzazione utili a inserirsi nel mondo del lavoro e delle professioni".All’incontro è intervenuta anche Chiara Bedei, presidente dell’associazione Giovani soci Bcc Romagnolo. I giovani premiati con la borsa di studio sono i seguenti. Diplomi di maturità: Alessandrini Sofia, Babbi Giulia, Berlati Simone, Canestrini Francesca, Catapano Vittorio, Ceccaroni Ilaria, Fabbri Gloria, Fabiani Emily, Foschi Chiara, Gori Martina, Landi Filippo, Mancini Nicolas, Morosi Riccardo, Nanni Marika, Notarpietro Sabrina, Pretolani Massimiliano, Rocchio Martina, Turci Giacomo, Zoffoli Annalisa, Zortea Celeste. Lauree triennali. Andriuolo Marianna, Berlini Maria Chiara, Canestrini Eva Sofia, Ceccarelli Nina, Collina Valentina, Cucchi Giuditta, Dall’Ara Silvia, Degli Angeli Letizia, Gasperoni Gaia, Massari Riccardo, Mazzi Eleonora, Moretti Francesco, Neri Sofia, Pezzi Oscar, Stambazzi Sara. Lauree magistrali. Bracci Alessandro, Cangini Marco, Fantini Mattia, Fiumana Francesca, Galassi Fabio, Galassi Gabriele, Gasperoni Agostino, Gasperoni Umberto, Minotti Andrea, Montaguti Lorenzo, Monti Emilia, Paoloni Chiara, Pracucci Andrea, Procucci Sofia, Salaroli Alessandro, Shuaipi Anri, Vincenzi Eva.