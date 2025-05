Bcc Romagnolo in crescita. Utile netto di 13,5 milioni di euro

Utile netto di 13,5 milioni di euro e consolidamento patrimoniale con il Cet1 (il capitale di migliore qualità) al 21,9%. Oltre 1 milione di euro destinato al territorio e superata la soglia dei 7.700 soci. Sono i numeri salienti che emergono dall’assemblea dei soci di Bcc Romagnolo che ha approvato il bilancio e confermato per per il prossimo triennio il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale. Nel corso dei lavori, il presidente Roberto Romagnoli e il direttore generale Fausto Poggioli hanno presentato ai soci l’andamento della gestione ed i risultati conseguiti nel 2024.

"L’attività della banca con soci e clienti si sostanzia in uno scambio reciproco di fiducia – ha sottolineato Poggioli -, riceviamo fiducia da chi ci affida in gestione i propri risparmi che poi riversiamo sul territorio dando fiducia a privati e imprese finanziando i loro investimenti per l’acquisto della casa o per l’attività d’impresa. La fiducia ricevuta dalla banca è rappresentata dalla Raccolta che a fine 2024 complessivamente ammonta a 1,6 miliardi di euro (+4,6% rispetto lo scorso anno). In un mercato dei finanziamenti statico, la banca ha fatto registrare un incremento del credito erogato di +2,7%, comparto sostenuto in particolare dai mutui casa. Sempre in tema di credito l’aspetto più significativo è rappresentato dall’azione di ‘derisking’ che ha portato l’indicatore Npl lordo (il rapporto fra crediti deteriorati e totale dei crediti) all’1,8% (era al 3,40% lo scorso anno) e l’Npl netto addirittura allo 0,40%, dati di assoluto rilievo e che identificano Bcc Romagnolo come una Banca con Npl a rischio zero. Il 2024 si chiude con un utile netto d’esercizio di oltre 13,5 milioni di euro, un importante risultato che si riflette positivamente sul profilo patrimoniale della banca, con i fondi propri che sfiorano i 110 milioni di euro andando a rafforzare ulteriormente gli indicatori che rappresentano la sintesi della solidità delle banche, come il Cet 1 al 21,92% e il Total Capital Ratio al 24,38%".

L’assemblea dei soci, esprimendosi con voto palese e all’unanimità, ha rinnovato la fiducia per il prossimo mandato 2025-2027 all’intero Consiglio di amministrazione i cui componenti sono Luciano Abbondanza, Stefano Bernacci, Luca Bettini, MariaCuomo, Anna Grazia Giannini, Graziano Gozi, Roberto Romagnoli, Monica Turroni e Adamo Zoffoli; confermato anche il Collegio sindacale composto da Lorenzi Luca (presidente), Castagnoli Ester e Landi Isabella (sindache effettive) oltre Cacciaguerra Sandra e Ferretti Aldo (sindaci supplenti). Confermato anche il Collegio dei probiviri con Mirco Coriaci (presidente), Arturo Alberti e Stefano Pollice (probiviri effettivi), Silvia Montanari e Roberto Pinza (probiviri supplenti).