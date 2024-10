Beffa Primavera, il Monza pareggia in rimonta su rigore

CESENA

2

MONZA

2

CESENA (3-4-1-2): Veliaj, Dolce, Valentini, Gallea, Manetti, Arpino, Zamagni (25’ st Lontani), Ronchetti (36’ st Domeniconi), Castorri (16’ st Ghinelli), Coveri (36’ st Cavaliere), Perini (25’ st Tosku). All.: Campedelli.

MONZA (3-5-2): Ciardi, Crasta (39’ st Pedrazzini), Domanico, Azarovs (1’ st Bagnaschi), De Bonis, Colombo, Berretta, Diene (1’ st Troise), Lupinetti, Zanaboni (20’ st Buzi), Nene (35’ st Longhi). All.: Brevi.

Arbitro: Milone di Taurianova.

Reti: 5’ pt Castorri, 21’ st Coveri, 27’ st De Bonis, 32’ st Domanico su rig.

Note: ammoniti Castorri, Azarovs, Domanico, Ciardi; angoli 11-3; recupero 3’ e 5’.

Una vera beffa: quando la prima vittoria interna della Primavera pareva cosa fatta, succede l’imprevedibile. Ma se la prima rete ospite, frutto di uno svarione di Gallea, può finire nella serie degli ’a volte capita’, il rigore concesso dall’arbitro deve finire nella serie delle decisioni decisamente sbagliate. Il primo tempo dei ragazzi di Nicola Campedelli è di livello davvero alto, tanto che all’intervallo il vantaggio di uno solo gol va stretto al Cesena. Al 5’ Castorri batte una punizione da sinistra, nessuno intercetta la palla che finisce alle spalle di Ciardi. Trovato il vantaggio, i bianconeri non si fermano e le occasioni arrivano copiose: al 15’ Manetti centra la traversa, al 28’ Ciardi anticipa di un soffio Perini, al 34’ Arpino impegna severamente Ciardi con un sinistro angolato, poi cross di Castorri testa di Arpino e palla di nuovo sulla traversa, al 43’ terzo legno e questa volta è Coveri a centrare il palo alla sinistra di Ciardi.

Nella ripresa Monza tutto in avanti, i lombardi gestiscono il possesso ma non arrivano al tiro in modo pericoloso. Al 21’ Ghinelli ruba palla e costringe Ciardi alla respinta centrale, Coveri è attento e insacca. Raggiunto il doppio vantaggio sembra ormai al sicuro il risultato, al 27’ De Bonis mette palla in area dalla sinistra, Gallea svirgola il Rinvio e trae in inganno Veliaj. Il Monza torna in partita e spinge ancora più in forze, al 29’ Veliaj si oppone bene al tiro ravvicinato di Nene, sull’azione successiva il portiere bianconero respinge di pugno, poi finisce per travolgere Colombo, l’arbitro Milone fra grandi proteste concede il rigore che Domamico trasforma. Nel finale il Cesena si ributta in avanti, al 40’ Ciardi a fatica devia la palla calciata su angolo da Lontani, al 43’ Cavaliere viene spinto a terra in area ma l’arbitro lascia correre, si chiude al 48’ con Ciardi che respinge la botta di Gallea e Domeniconi che non riesce a centrare la porta da buona posizione.

Roberto Daltri