Bellezze in passerella a Valverde per ’Miss Grand International’

Bellezze in passerella sul lungomare di Cesenatico. Accadrà la sera di domenica, a partire dalle 20.30, al ristorante pizzeria "La Caveja" gestito dalla famiglia Lombardi nella prima parte di Valverde. L’occasione è la prima tappa dell’anno 2024 del concorso Miss Grand International Italy, per selezionare le ragazze che rappresenteranno l’Emilia Romagna alla finale nazionale in programma la prossima estate. Dalla finale nazionale poi verrà eletta la ragazza che rappresenterà l’Italia durante la finale mondiale in calendario nel mese di ottobre, quando verrà eletta Miss Grand International fra una selezione di ottanta ragazze provenienti da tutto il globo. Domenica si sfideranno una ventina di ragazze ed è possibile prenotare la cena per vedere da vicino le bellezze. Sono previste tre uscite per aggiudicarsi le fasce da finalista regionale dell’Emilia-Romagna e l’ambita coroncina della stellina più votata. Le persone interessate possono avere informazioni sulla serata e prenotare i posti, contattando direttamente Carmelo Tornatore al 340 2968588 oppure rivolgendosi a "La Caveja" al numero 274 di viale Carducci o inviando una mail a emiliaromagna@missgrandinternationalitaly.it.

Per le aspiranti miss è ancora possibile anche iscriversi e partecipare alla sfilata. Carmelo Tornatore è un organizzatore di eventi residente a Cesena, il quale promuove e presenta sfilate e concorsi per ragazze in varie città d’Italia da oltre quattordici anni. Sino ad ora complessivamente sono più di 1.200 le ragazze che hanno partecipato ai suoi eventi per cullare un sogno da reginetta di bellezza.

Giacomo Mascellani