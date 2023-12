Bentornate cicogne, doni e buoni spesa alle famiglie

"Bentornate cicogne" con i neo genitori e con i loro neonati, venuti al mondo nei mesi scorsi. " L’amministrazione comunale ha donato ai nuovi nati il pacco dono "Bentornate cicogne", segno della nostra vicinanza a questo lieto evento. Un modo per condividere con la comunità la gioia di una nuova vita. Al tradizionale pacco si aggiungono dei buoni spesa da utilizzare nelle attività commerciali del territorio comunale. Il pacco consiste in un cofanetto regalo, contenente prodotti per vari l’infanzia, l’igiene e la cura del neonato. Congratulazioni alle famiglie!".