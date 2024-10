Bianconeri subito al lavoro per il Sudtirol

Squadra subito in campo, ieri pomeriggio, per iniziare a preparare il match di domenica, alle 15, contro il Sudtirol. Il viaggio di ritorno da Salerno è stato piuttosto travagliato, l’aereo con i bianconeri a bordo doveva atterrare a Forlì ma è stato dirottato prima a Bologna, poi, per un problema alla pista del Marconi, a Verona, con il rientro a Cesena in piena notte. Motivo per il quale l’allenamento di ieri è slittato di qualche ora: inizialmente fissato alle 14, è stato posticipato alle 16. Hanno lavorato regolarmente sia Mangraviti che Donnarumma, tenuti a riposo precauzionale contro i campani per smaltire i rispettivi problemi fisici. Domenica saranno a disposizione così come ormai completamente recuperati – hanno giocato anche uno spezzone di gara all’Arechi – Shpendi e Antonucci. Contro il Sudtirol, Mignani ritroverà Calò e Kargbo, quest’ultimo ha scontato i due turni comminati dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato contro la Sampdoria, ma rimane comunque nella lista dei diffidati. Situazione sempre in sospeso invece quella di Curto che attende il pronunciamento della Cas (Court of Arbitration for Sport) sul ricorso alla squalifica di 10 giornate, poi ridotte a 5, inflitte in primo grado e confermate in appello, dalla Fifa per comportamento discriminatorio. Nel ricorso è stata inserita anche la richiesta di sospensiva in attesa del giudizio definitivo, la speranza del giocatore e del Cesena è che prima di domenica arrivino buone notizie e che l’ex Como, che intanto ha già saltato tre gare, possa essere tra i disponibili. Il programma degli allenamenti continua con la seduta di oggi alle 14,30 a Martorano, mentre fissati per le 11 quelli di domani e sabato. Oggi, dalle 18, allo store di Piazza Amendola, Klinsmann, Mendicino, Siano e Tavsan saranno a disposizione per foto e autografi con dolci sorprese a tema Halloween.

Andrea Baraghini