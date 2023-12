"Biblioteca Malatestiana, la giunta Lattuca rinuncia a 24mila euro"

"La giunta Lattuca è talmente attenta alla cultura e alle sue ricadute positive da aver rinunciato a un contributo di 24.000 euro concesso dalla Regione per il progetto ‘Biblioteca Malatestiana – quarto lotto. Allestimento nuova sala consultazione manoscritti e rari’. La giustificazione addotta dal Comune riguarda il venir meno della ‘disponibilità dell’immobile allo scopo individuato e non disponendo, a oggi, di altri spazi analoghi e idonei alla realizzazione del progetto ‘Biblioteca Malatestiana’. Incredibile ma vero. Diversi gli interrogativi, sia sul piano della ragione addotta per la retromarcia sul contributo, sia in generale sul ‘pacchetto cultura’ della Giunta fermo ai ripetuti annunci e presentazioni di progetti sempre diversi e sempre più costosi di cui, tuttavia, non è dato di conoscere alcun cronoprogramma". Così in una nota il capogruppo della Lega Antonella Celletti, che ha anticipato la presentazione di un’interrogazione. "Due esempi tra tutti, la pinacoteca a Palazzo Oir, la cui realizzazione è stata annunciata anni fa e il cui costo è lievitato fino a 7 milioni o il Museo Archeologico, chiuso dal 2018, di cui è stato presentato nei giorni scorsi in pompa magna un nuovo progetto (rispetto a quelli meno faraonici anticipati negli anni scorsi) i cui costi si aggireranno sui tre milioni di euro, nonostante i suoi spazi siano tanto ridotti che sembra non riuscirà ad accogliere neppure il grande pavimento musivo di una domus romana, in tessere bianche e nere, rinvenuto in piazza Fabbri più di venti anni fa, ora relegato nel salone comunale. Da queste premesse emerge l’errore delle ultime Giunte a guida PD di aver bocciato il progetto di un Museo della Città nel complesso di Sant’Agostino che certamente non avrebbe avuto costi maggiori di quelli previsti per gli altri progetti, ma avrebbe certamente avuto una valenza ben più importante. Evidente, infine, la scarsa considerazione dell’attuale amministrazione Lattuca per la grande tradizione e l’unicità della Malatestiana ‘storica’, la vera e unica Memoire du Monde, che non è diventata tale certamente per il settore ‘gaming’ ma per il valore del suo patrimonio storico".