Biblioteca, nuova Sezione Ragazzi. Taglio del nastro con Bonaccini

A San Mauro Pascoli inaugurata giovedì pomeriggio presso la Biblioteca Comunale la nuova Sezione Ragazzi, alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione pari a 14,4mila euro su un totale di 35mila euro. La Nuova Sezione Ragazzi è un luogo deputato a contenere libri e un’area studio, oltre a essere un luogo in cui promuovere letture, incontri e attività, diventando uno spazio sociale nel quale informarsi e socializzare. Presenta tre ambienti: un’area per bambini 0-10 anni, una stanza per la fascia d’età 11-16 anni e uno spazio polivalente per favorire la socialità.

"Questa nuova sezione è destinata a diventare un punto di riferimento per i giovani lettori del nostro paese – ha detto la sindca Luciana Garbuglia –. Offrire nuovi spazi significa favorire ancora di più la coesione sociale attraverso la cultura".

"È sempre un piacere inaugurare un biblioteca, ancora di più dei ragazzi – ha aggiunto il presidente Stefano Bonaccini –. Mi ricordo quando io da argazzino andavo in biblioteca a fare le ricerche, ascoltare musica. Anche voi bambini venite in questa bella biblioteca, senza stare sempre al telefonino o davanti al computer". La giornata è proseguita, dopo il taglio del nastro, con delle letture per bambine e bambini a cura di Alessia Canducci, e con la proiezione del film "Grand Budapest Hotel" (Wes Anderson, 2014) a cura del gruppo di lettura "Il tè delle cinque".

