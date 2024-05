Bonaccini a San Piero fa il pieno. Botta e risposta con Buonguerrieri

"Col sindaco Baccini ho lavorato bene per Bagno di Romagna, da Bologna; con Montalti lavorerò ancora meglio, se gli elettori lo vorranno, da Bruxelles". Sono state queste le parole conclusive dell’intervento che Stefano Bonaccini ha tenuto dinanzi a un folto pubblico a S.Piero, in Piazza Allende, nel cuore del mercato settimanale. La mattinata del Governatore dell’Emilia Romagna era iniziata con una lunga passeggiata fra le persone per le vie del paese, accompagnato dal candidato sindaco Enzo Montalti, dal segretario del PD locale Pietro Bellucci e da appartenenti alla sua lista e dai consiglieri regionali Lia Montalti e Massimo Bulbi. Al termine Bonaccini ha tenuto due brevi incisivi interventi. Fra l’altro, ha evocato la forza e la dignità degli abitanti della regione, ricordando lo spirito e l’impegno con cui i romagnoli hanno affrontato i disastri causati dall’alluvione di un anno fa. Ha colto l’occasione di essere a San Piero per sferrare un attacco alla deputata locale Alice Buonguerrieri, che, per Bonaccini, ha cercato di coprire, con uscite pubbliche non veritiere, i ritardi e le manchevolezze del governo di destra sul problema. Enzo Montalti ha confermato le linee del proprio programma, che prevedono anche la realizzazione di un asse di collaborazione tra il Comune termale d’Alto Savio, la Regione e l’Unione Europea. A Bonaccini ha replicato prontamente con una nota l’on. Alice Buonguerrieri: "Bonaccini e i suoi compagni vengono oggi a Bagno di Romagna a dirci quanto sono importanti le aree montane e a raccontare proposte per valorizzarle, perché non l’hanno fatto finora? Ciò che Bonaccini definisce non veritiero sono dati e numeri che confermano la responsabilità della sinistra sull’alluvione".