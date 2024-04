Botta e risposta sulla stoviglioteca: "Soldi sprecati". "Favorisce il riuso"

La polemica si scatena non sul nome, su cui in effetti si potrebbe discutere, ma sull’oggetto in sé. "Cara assessora, la stoviglioteca è una c...pazzesca". Come Fantozzi fece fatica a digerire ‘La corazzata Potemkin’, parimenti il coordinatore provinciale di Italia Viva Tommaso Pirini, alleato con Csn e Cambiamo a sostegno del candidato sindaco Marco Giangrandi, mostra di non gradire il nuovo servizio messo in cantiere dalla giunta comunale di Cesena.

"Si tratterebbe – argomenta Pirini – di una sorta di biblioteca dove, invece dei libri, sarà possibile prendere in prestito piatti, bicchieri, posate e tutto ciò che serve per organizzare un evento. Per questo progetto Atesir, non è uno scherzo, ha stanziato un finanziamento di 28.500 euro. Questo progetto, supera ogni limiteIe un territorio funestato, un anno fa, dalla più disastrosa alluvione del secolocon tante emergenze ambientali ed i cambiamenti climatici sullo sfondo, il Comune di Cesena che fa?".

"S’inventa – prosegue il coordinatore di Italia Viva – una stoviglioteca per rendere sostenibili le cene tra amici. Quei soldi potevano essere utilizzati in maniera più oculata, ad esempio abbassando le tariffe dei rifiuti per i cittadini più virtuosi. Anziché insistere sulle campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e per promuovere la cultura del riciclo, l’assessora Lucchi partorisce questa idea geniale".

Il segretario comunale del Pd Lorenzo Plumari si schiera in difesa dell’assessora. "Le risorse impegnate nel progetto della Stoviglioteca derivano – ecco la sua replica a Italia Viva – da un bando destinato esclusivamente alla realizzazione di nuove progettualità per la riduzione della produzione di rifiuti. Si potevano usare se non per progetti di questo tipo. Il progetto della stoviglioteca costituisce uno dei molti tasselli di una strategia, progressivamente realizzata in questi anni, per rendere Cesena plastic free".

Anche i civici di Fondamenta, alleati del sindaco ricandidato Enzo Lattuca nella coalizione per le comunali, difende a spada tratta la stoviglioteca. "È un’occasione, finalmente, per fare della riduzione di sprechi e del riuso di oggetti il faro, anche più del riciclo".

Andrea Alessandrini