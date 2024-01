Brindisi al Barbotto per 150 cicloamatori 150 cicloamatori hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal "Team Case Castagnoli", con un giro turistico gratuito, ristoro in vetta al Barbotto e rientro con panettone, pandoro e luvarie varie. Gli organizzatori sono soddisfatti per la riuscita dell'iniziativa.