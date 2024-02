Bulbi: "Classificazione delle frane per nuova ripartizione dei fondi"

L’assessore regionale Taruffi ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere Pd Massimo Bulbi in merito ai criteri utilizzati nella ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni alluvionati. Con l’atto Bulbi interrogava la Giunta regionale per sapere se ritenesse opportuno effettuare un approfondimento sulle banche dati utilizzate ed una eventuale nuova ripartizione dei fondi, basata su una valutazione completa e dettagliata delle frane per evitare disparità di trattamento tra i Comuni in rapporto al disagio causato dalle frane. Questo poiché dall’incrocio dei dati sulle frane con i contributi assegnati ai Comuni sembravano emergere delle incongruenze nella distribuzione dei fondi. Il dato più rilevante che l’assessore ci ha tenuto a riferire è che la Regione ha avviato una rilevazione ufficiale ed una attività di classificazione e perimetrazione di movimenti franosi. Si prevede che tale classificazione si concluda nel prossimo mese di marzo: a quel punto sarà possibile addivenire – su una base di dati completa e certificata – alla possibile integrazione della DGR 2078/2023 (ulteriori risorse) così come richiesto da Bulbi.