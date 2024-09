Buon pesce e solidarietà: raccolti 4mila euro

Una ottantina di persone hanno partecipato all’interessante iniziativa che abbina la cucina di pesce e la solidarietà, per sostenere la Mensa Amica della parrocchia di San Giacomo Apostolo e la Caritas. All’appuntamento organizzato al ristorante Giuliano in via Marino Moretti sul porto canale, il padrone di casa Alessio Sassi ha accolto un pubblico molto variegato, con una proposta finalizzata a sostenere il lavoro quotidiano dei volontari, che nei locali adiacenti alla storica chiesa affacciata sul porto canale di Cesenatico, organizzano molte iniziative per le persone povere del territorio. Al termine della serata sono stati raccolti 4mila euro che sono già stati devoluti e verranno impiegati per garantire pasti caldi e accoglienza ai bisognosi.

Il vescovo Douglas Regattieri ha sottolineato l’importanza di questo progetto: "Facciamo del bene e diamo aiuto ai poveri, perché siamo fedeli e credenti. Crediamo in Gesù Cristo e questo ci spinge a fare di più. A Cesenatico vogliamo mettere insieme la chiesa e la Caritas; aiutiamo i fratelli che hanno bisogno perché abbiamo fede in Dio. Fare del bene fa bene e ne abbiamo la conferma". Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli è intervenuto elogiando i cittadini privati che sostengono questa iniziativa: "E’ bello vedere persone come Alessio che sostengono i volontari e la Caritas con delle azioni concrete, impegnandosi con spirito di solidarietà e di servizio, senza volere o avere nulla in cambio. E’ stata una bella serata e ringrazio gli organizzatori e tutti i partecipanti". Il ristoratore Sassi dal canto suo è molto soddisfatto: "Il pubblico ha risposto bene e ne è venuto fuori un evento in cui ci siamo tutti divertiti facendo beneficenza. Per me San Giacomo è importante, perchè sin quando ero bambino e nel 1987 mi sono trasferito a Cesenatico con i miei genitori, mi sono avvicinato a questa parrocchia dove ho fatto il mio percorso con don Silvano. Oggi con don Gian Piero collaboriamo tanto e facciamo assieme delle belle cose per solidarietà. Anche nella vita di un imprenditore, i punti di riferimento aiutano a tenerci saldi e radicati al territorio".

Sul trasferimento della Caritas e di parte dei servizi di San Giacomo, nell’ormai ex convento dei frati nella chiesa dei Cappuccini, Alessio Sassi vuole rimanere fuori dalla polemica: "Non vogliono prendere parte alla discussione, dico soltanto che è bello sostenere i volontari della Caritas e San Giacomo, senza pretendere nulla in cambio". Alla serata di beneficenza hanno partecipato anche don Gian Piero Casadei, il comandante della Guardia Costiera Francesco Marzolla, il presidente della Caritas di Cesenatico Valerio Navarra ed il diacono Ettore Rossi.

Giacomo Mascellani