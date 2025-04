Burattini, valori e sentimenti in scena sul porto canale

La pedagogista Monia Monti e il presidente di Soccorso Letterario, Antonio Castagnola, sono i protagonisti di un inedito spettacolo di burattini che si terrà oggi pomeriggio alle 16 sul porto canale di Cesenatico di fronte alla Pescheria comunale. E’ una proposta culturale originale, ispirata al libro "Rosa e Matilda, la felicità si costruisce insieme" pubblicato da Eifis Editore e scritto dalla stessa Monia Monti.

Per la prima volta andrà in scena la storia vera di un divertente galletto, che per un grande fraintendimento è stato chiamato Rosa e, attraverso le sue avventure con gli esseri umani, in particolare la sua dada Matilda, una deliziosa gattina di nome Milù e tanti altri personaggi, avvicina in maniera tenera e delicata dei temi importanti. Si parla di amore, del rispetto per gli animali, l’accoglienza dell’altro, il valore dell’empatia, il coltivare gentilezza per se stessi e gli altri.

E proprio per l’importanza delle tematiche, il testo è stato e viene utilizzato in tanti progetti pedagogici in ambito educativo e scolastico. Soccorso Letterario ha deciso di ricavarne un divertente spettacolo, che debutta oggi sul porto, dove sarà possibile incontrare il simpatico gallo Rosa, la riccioluta e scapigliata Matilda, la tenera gattina Milù e tutti gli altri personaggi che animano questo spettacolo di burattini.

Dopo il debutto odierno nel cuore del borgo di pescatori, dedicato a residenti e turisti, sarà possibile contattare Soccorso Letterario e la scrittrice Monia Monti per proporre uno spettacolo nelle scuole, biblioteche, librerie, o per realizzare un progetto pedagogico legato al libro "Rosa e Matilda la felicità si costruisce insieme".

Giacomo Mascellani