"Bus a chiamata, l’assessore sveli se funziona"

Giovedì alle 14 torna a riunirsi il consiglio comunale di Cesena, ormai all’epilogo dei lavori che saranno trasmessi come di consueto, in diretta sul portale comunale cesena.consiglicloud.it.

Si partirà con l’interpellanza del consigliere comunale di Cambiamo, Luigi Di Placido, relativa a ‘BusSì’ il servizio di trasporto pubblico a chiamata. A seguire, il consigliere comunale della Lega Fabio Biguzzi presenterà un’interpellanza riguardante lo stato di avanzamento dei lavori della pista ciclopedonale Borello-Borgo delle Rose e sullo stato di avanzamento delle procedure per l’istituzione di un senso unico a Borgo delle Rose per portare il capolinea della linea 93 al servizio della frazione. Due le interpellanze a firma del consigliere comunale di Cesena Siamo Noi, Denis Parise: la prima riguarda il servizio di trasporto pubblico “BusSì”, la seconda è relativa all’abbandono reiterato di rifiuti in via Roversano, all’altezza della centrale elettrica Branzaglia e nel resto della città.

Sei invece sono le delibere nella seconda sessione dei lavori fra cui l’aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024-2026; Emergenza abitativa; sviluppo delle linee strategiche e d’intervento approvate con delibera di consiglio numero 9 del 30 marzo 2023 – Adesione al programma regionale “Patto per la casa”. Indirizzi; Modifiche ed integrazioni al regolamento del gruppo comunale volontari di Protezione civile del Comune di Cesena.