BusSì, a bordo 9mila cesenati: "È un servizio innovativo apprezzato dai cittadini"

"BusSì è un servizio innovativo e apprezzato dalla cittadinanza, fruito in questi mesi da ben 9 mila cesenati". è il commento del segretario comunale del Pd Lorenzo Plumari in risposta al consigliere Di Placido. "Si tratta di un servizio fruito da persone anziane – continua Plumari – da giovani che si spostano dalla propria zona per praticare sport ma anche da lavoratori. Il nostro obiettivo è quello di creare servizi e condizioni per una più facile mobilità integrata con le esigenze delle famiglie, dei ragazzi e degli anziani, oltre che delle aziende collocate nelle zone coinvolte, e riteniamo questo tassello importante. Il servizio nasce da un attento ascolto e dialogo con chi vive le periferie, ma evidentemente chi non le conosce davvero, come il consigliere Di Placido, e non riesce a comprendere la forza e il valore sociale di un servizio come questo, che connette zone differenti della città, crea autonomia per tutte le età, stimola alla mobilità sostenibile, e vuole essere davvero per tutti. I dati sono positivi: gli iscritti all’app MyStart sono quasi 10 mila, equivalente a un 10% della popolazione cesenate".