Caffè Alzheimer al centro del summit

L’edizione 2024 dell’Alzheimer Summit, promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicogeriatria, ArtEr e il Tecnopolo di Bologna-Rita Levi Montalcini si svolgerà a Mercato Saraceno, a Palazzo Dolcini, il 18 e il 19 aprile con il titolo ‘Il Caffè Alzheimer: un luogo di cura nella comunità’. Il cambio di località (le prime tre edizioni si sono svolte a Bertinoro) non è casuale. A Mercato Saraceno la Fondazione Maratona Alzheimer sta portando a termine la sua nuova sede dove troverà posto anche il Centro di Documentazione, Studio e Ricerca Alzheimer ‘Giovanni Bissoni’. Istituita il 12 settembre 2019 sulla la Fondazione ha come scopo quello di contribuire al progresso sul piano della ricerca e dell’assistenza. La Fondazione Maratona Alzheimer ha scelto di dedicare il programma del Summit 2024 ai Caffè Alzheimer e in particolare all’importanza della realizzazione di reti caratterizzate da un impegno condiviso.