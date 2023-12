Caffé Alzheimer, visita ai tesori della Pinacoteca

Nel corso delle ultime settimane la Pinacoteca comunale ha aperto le porte a diversi gruppi di visitatori, compresi gli utenti più piccoli che in questi stessi spazi hanno preso parte a laboratori artistici stimolando la propria creatività e approfondendo la conoscenza dell’arte. Una delle ultime visite maggiormente partecipate è stata condotta dai volontari del Servizio civile impiegati in Biblioteca Malatestiana e nel settore cultura del Comune, che hanno accompagnato gli utenti del Caffè Alzheimer promosso dalla Fondazione Opera Don Baronio e Caima (Caregivers Associazione Italiana Malati di Alzheimer).

Nei Caffè Alzheimer le persone con disturbi di memoria o con demenza possono stare insieme ai loro familiari o assistenti e vivere momenti di relazione, condivisione e benessere. Le persone che partecipano possono trovare supporto e informazioni attraverso lo scambio reciproco di esperienze e il confronto con i volontari, gli psicologi e gli operatori delle diverse associazioni che hanno attivato questo progetto. Una di queste esperienze è stata vissuta nelle sale di via Aldini 26 che ospitano la Pinacoteca comunale composta da una galleria d’arte antica, moderna e contemporanea con dipinti su tavola e su tela e sculture dal tardo medioevo all’età contemporanea, prevalentemente di provenienza emiliano-romagnola.

La Pinacotec apre in occasione di iniziative ed eventi oppure su richiesta per gruppi di almeno 5 persone con prenotazione. Sono possibili, su prenotazione, visite guidate per gruppi (di almeno 5 persone), anche rivolte a target specifici (disabili, anziani, bambini). Per rimanere aggiornato sugli eventi in programma nelle gallerie e nei musei consulta la pagina https:www.comune.cesena.fc.itmusei-e-gallerie. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0547 355730 – 355740, oppure scrivere una mail a cesenacultura@comune.cesena.fc.it.