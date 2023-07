Caldo africano in arrivo "L’estate ora fa sul serio"

di Annamaria Senni

"Possiamo dire che l’estate adesso farà sul serio". Tempo un paio di giorni e dal weekend è attesa un’intensa ondata di caldo con l’arrivo dell’anticiclone africano. "Oggi e domani - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bMeteo - è ancora possibile qualche sporadico temporale sulla Romagna, mentre nel weekend rimonta l’anticiclone. In questa fase ci sarà una stabilità atmosferica praticamente assoluta. Il rovescio negativo della medaglia sarà l’avvio di un’intensa e prolungata ondata di caldo africano".

L’apice di questa nuova ondata nella Romagna sarà a metà della prossima settimana. "Entro giovedì è prevista afa elevata e picchi di temperature di 36-38 gradi nel Cesenate - spiega Edoardo Ferrara - mentre lungo la costa si registrerà qualche grado in meno grazie alle brezze marine". Ma quanto durerà il caldo? "Questa ondata - spiega Ferrara - potrebbe durare almeno una settimana. Il tutto esaltato da condizioni talora afose che renderanno il caldo ancor meno sopportabile, in particolare in pianura, lungo le coste e in generale nei grandi centri urbani dove si soffrirà anche di notte. Le temperature minime notturne subiranno inevitabilmente un rialzo in Romagna, tanto che soprattutto la prossima settimana potremmo assistere alle cosiddette ’notti tropicali’, ossia nottate in cui le temperature non scenderanno sotto i 23-24 gradi centigradi".

C’è la possibilità che durante questa stagione estiva si verifichino temporali notturni anche forti, "un fenomeno - spiega il meteorologo - che è sempre esistitito e che è diffuso in questa stagione, perché abbiamo più aria calda e c’è più energia a disposizione". Difficile fare previsioni a lungo termine, ma gli esperti dicono che l’estate sarà molto più calda del normale, anche se non ai livelli di quella dell’anno scorso.