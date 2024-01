Cambiamo e FdI sempre più distanti

La domanda irrisolta nel centrodestra, oltre al candidato, è che cosa farà Cambiamo che nel 2019 produsse il candidato sindaco Andrea Rossi che portò Enzo Lattuca al ballottaggio.

Le frizioni tra Cambiamo e i partiti di centrodestra sono cosa nota e dichiarata, in particolare con Fratelli d’Italia che non avrebbe tenuto in considerazione la richiesta del movimento di candidare un civico, seguendo la stessa rotta del 2019, a parere di Cambiamo indispensabile per poter competere con Lattuca e arrivare almeno al ballottaggio. Per quel che attiene ai protagonisti, resta da definire il futuro di Andrea Rossi, che potrebbe anche non entrare in lista, oppure mettersi a disposizione con una candidatura di servizio, nonostante i pressanti impegni professionali. Ma Rossi è molto legato alla sua creatura ed è intenzionato a fornire la sua vicinanza attiva. Il consigliere comunale cattolico Enrico Castagnoli è a un passo dall’ingresso in Fratelli d’Italia nelle cui fila verrà presentato in lista, come desiderano anche i cattolici del centrodestra che lo appoggiano e lo auspicano candidato sindaco nel 2029.

Quanto al terzo consigliere, il veterano Luigi Di Placido, la sua è una posizione molto fluida. Quasi certamente resterà esponente propulsore di Cambiamo in una possibile alleanza con forze centriste laiche minori, che potrebbe anche restare fuori dal centrodestra, forze minori alle quali è interessato anche il Pri, ma nella direzione di portare acqua al mulino del candidato di centrosinistra Enzo Lattuca.