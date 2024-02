Campionato di Risiko: oggi la finalissima

Volge alle battute finali la nuova edizione del Campionato di Risiko, che per il mese di gennaio e la prima parte di febbraio si è tenuta al Mamy’s, il ristopub in viale Carducci. Domani sera, lunedì, a partire dalle 21, si disputerà la finalissima, che vedrà sfidarsi i migliori giocatori di questo ultimo appuntamento dell’anno. Gli organizzatori invitano gli appassionati a partecipare, in quanto sono previste anche partite amichevoli a partecipazione gratuita. Per maggiori informazioni: 392 6541914.