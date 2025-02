Capiozzo e Steve Biondi da Sinatra a Bruno Mars

Domani sera al Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà la Stevie Biondi & Chicco Capiozzo Band, in un poliedrico repertorio carico di energia e intensità espressiva, con un pentagramma di brani originali e arrangiamenti di brani che vanno da Frank Sinatra a Bruno Mars. Il cantante Biondi e il batterista Capiozzo saranno accompagnati da Michele "Mecco" Guidi all’organo e Daniele Santimone alla chitarra.

Stevie Biondi è un cantante e musicista che si muove fra soul e jazz, dotato di una voce calda, e avvolgente. Cresciuto in una famiglia di musicisti, tra cui il padre Stefano ed il fratello Mario, fin da giovane si è dedicato alla musica. Dopo palcoscenici, album e partecipazioni a trasmissioni Rai come corista e solista accanto al fratello, e dall’album "Due", oltre ad occasioni in cui ha presentato brani scritti da lui come "More than you could ever know", Stevie si è dedicato con continuità alla carriera di solista.

Chicco Capiozzo non ha bisogno di presentazioni, essendo un figlio d’arte che sin da bambino ha respirato la musica del grande padre batterista Giulio, per poi spiccare il volo, suonare con i grandi della musica jazz a livello mondiale.

Mecco Guidi è un compositore dall’anima soul e molto creativo. Ha collaborato con Cheryl Porter, Jimmy Owens, Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Cesare Cremonini, Rafael Gualazzi, James Thompson e Flavio Boltro.

Daniele Santimone ha suonato in studio e dal vivo con musicisti di rilievo, fra i quali Giulio Capiozzo negli anni ‘90, Stefano Bollani, Mario Biondi e altri big, oltre ad aver eseguito parti della colonna sonora del film "L’uomo che verrà" di Giorgio Diritti.

Giacomo Mascellani