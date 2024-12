Capodanno a Sarsina con fuochi e tanta musica

Una notte di musica, spettacolo e comunità nel cuore della città di Sarsina: sarà una serata indimenticabile quella che darà l’addio al 2024 e il benvenuto al 2025. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Sarsina con il contributo della Camera di Commercio, permetterà ai residenti e ai visitatori di festeggiare insieme nel suggestivo scenario del centro storico, animato per l’occasione da luci, colori e festoni.

La festa avrà inizio alle 22 con l’esibizione live del gruppo Qluedo, che accompagnerà il pubblico con la loro musica fino alla mezzanotte. Allo scoccare delle 24 il cielo di Sarsina si illuminerà con i fuochi d’artificio della storica ditta Soldi di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, che regaleranno al pubblico uno spettacolo emozionante per dare il benvenuto al nuovo anno.

Dopo il brindisi, l’energia continuerà a fluire fino a notte fonda con un DJ set che vedrà protagonisti Faggia, Nicola Montalti e Voice Vemax, pronti a far ballare e divertire il pubblico con il loro sound travolgente. I bar e i ristoranti del centro storico saranno aperti per accogliere gli avventori e offrire a tutti la possibilità di gustare specialità locali e brindare al nuovo anno in un’atmosfera di festa.

"È un piacere e un orgoglio per la nostra città poter offrire a giovani, famiglie e visitatori un’occasione di festa qui, nel nostro centro storico – affermano il sindaco Enrico Cangini ed il presidente della Pro Loco Roberto Alessandrini –. Eventi come il Capodanno permettono di valorizzare il nostro territorio e di creare momenti di incontro e condivisione che rafforzano il senso di appartenenza alla nostra comunità".